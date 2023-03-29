***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
29.03.2023 15:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2022-31.12.2022 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129306
BIST
16:174.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 44,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.858
En Düşük
4.753
16:1719,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:1720,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0376
|Açılış
|: 21,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:171.208,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.208,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EKSUN
|71,50
|3.953.593
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.258.745
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|30.135.676
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.263.545.052
|% -9,98
|
|HEDEF
|18,48
|29.959.989
|% -9,41
|
|AKFYE
|20,48
|6.520.806.656
|% -9,38
|
|OZSUB
|15,03
|30.698.514
|% -9,29
|
|AKFYE
|20,48
|6.520.806.656
|% -9,38
|
|EREGL
|36,12
|4.989.320.990
|% 0,89
|
|ASTOR
|51,70
|4.692.083.428
|% -5,40
|
|THYAO
|120,40
|2.464.186.240
|% 0,84
|
|TUPRS
|531,50
|1.776.881.672
|% 3,73
|
|AKFYE
|20,48
|6.520.806.656
|% -9,38
|
|EKGYO
|6,29
|939.281.534
|% -1,26
|
|EREGL
|36,12
|4.989.320.990
|% 0,89
|
|ISCTR
|13,03
|1.582.556.354
|% 0,23
|
|ASTOR
|51,70
|4.692.083.428
|% -5,40
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1343
|19,1379
|% 0,12
|
|Euro
|20,7587
|20,7736
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,5099
|23,6278
|% -0,05
|
|Frank
|20,7244
|20,8492
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0806
|5,1061
|% 0,10
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,69
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|8.153
|8.276
|-24,00
|
|Tam
|8.172
|8.257
|-74,00
|
|Yarım
|4.006
|4.040
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|0,83
|
Seans Raporu
16:15
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16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 49 artarak (% 1.15 ) 5, 343
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16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AKFYE, EKGYO, TRKCM
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16:30XU100
Endeks 4, 844 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 38, 594.00 milyon TL de
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16:30AVTUR
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 426 adet işlem
-
16:29ALKA
Yüzde 4.24 oranında artışla 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 789 adet işlem