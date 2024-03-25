***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2024 15:59
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261987
BIST
'
17:019.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 74,00
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:0132,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1791
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:0134,8750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2725
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8844
En Düşük
34,5419
17:012.251,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 25,69
|Açılış
|: 2.251,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler16:56
|OYAYO
|40,48
|12.770.609
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|63.781.857
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.646.961
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.275.079
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|184.991.854
|% -9,91
|
|PKART
|83,50
|141.632.349
|% -8,84
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|289,75
|10.471.087.768
|% -0,52
|
|ISCTR
|11,73
|7.403.427.204
|% 6,44
|
|YKBNK
|27,88
|5.509.276.329
|% 4,65
|
|AKBNK
|47,66
|4.302.961.994
|% 4,02
|
|KCHOL
|201,60
|4.193.113.337
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,73
|7.403.427.204
|% 6,44
|
|ODAS
|9,48
|1.900.867.384
|% 6,88
|
|YKBNK
|27,88
|5.509.276.329
|% 4,65
|
|EKGYO
|9,94
|1.432.211.863
|% -0,90
|
|PETKM
|23,98
|2.621.125.178
|% 4,53
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1444
|32,1486
|% 0,57
|
|Euro
|34,8694
|34,8846
|% 0,82
|
|Sterlin
|41,0330
|41,2387
|% -0,53
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6517
|8,6951
|% -0,93
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,79
|24,81
|% 0,66
|
|Platin
|910,26
|911,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,63
|1.028,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,71
|85,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,69
|2.179,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:13KIMMR
Yüzde 8.02 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 145, 417 adet işlem
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17:12LIDER
Yüzde 4.84 oranında artışla 70.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 507, 729 adet işlem
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 59 artarak (% 1.38 ) 9, 949
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17:11XU100
Endeks 9, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 98, 445.00 milyon TL de
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17:11BERA
Yüzde 7.77 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 411, 200 adet işlem