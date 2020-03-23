***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.03.2020 17:02
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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21.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda -Denetimden Sorumlu Komite'ye Ahmet D. Erelçin'in başkanlık etmesine, Murat Bolat'ın üyeliğe seçilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Şebnem Ergün'ün başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve N. Cem Özcan'ın üyeliğe seçilmesine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Mühibe Elif Germirli'nin başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831492
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|UZERB
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|ECZYT
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|ADNAC
|1,80
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|% -10,00
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|KERVN
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|% -10,00
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|KPHOL
|2,25
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|YONGA
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|ISBIR
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|GARAN
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|THYAO
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|YKBNK
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|ISFIN
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|GARAN
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|YKBNK
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|IHLGM
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|ISFIN
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|280.477.192
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|ODAS
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|99.581.815
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|7,6427
|7,6810
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|Frank
|6,6790
|6,7192
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|Riyal
|1,7476
|1,7563
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|Alış
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|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,31
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|Altın Gr.
|323
|323
|6,95
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
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|3,61
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|Gümüş.Ons
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|0,26
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|Gümüş Gr.
|2,73
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|B. Petrol
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