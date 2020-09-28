***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28 Eylül 2020 tarihli toplantısında Şirketimizde gerçekleşen Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi değişikliği kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Sayın N. Cem Özcan'ın yerine Muhasebe Müdürü Sayın Cavit Ozan Sezer'in devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877086BIST