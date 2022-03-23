***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.03.2022 19:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda -Denetimden Sorumlu Komite'ye Ahmet D. Erelçin'in başkanlık etmesine, Murat Bolat'ın üyeliğe seçilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Şebnem Ergün'ün başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve C. Ozan Sezer'in üyeliğe seçilmesine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Mühibe Elif Germirli'nin başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012517
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