***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.03.2023 21:54
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda -Denetimden Sorumlu Komite'ye Ahmet D. Erelçin'in başkanlık etmesine, Murat Bolat'ın üyeliğe seçilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Şebnem Ergün'ün başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve C. Ozan Sezer'in üyeliğe seçilmesine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Mühibe Elif Germirli'nin başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127962
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|1.213
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|8.380
|79,00
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|Tam
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|8.300
|-39,00
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|Yarım
|4.016
|4.062
|-19,00
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|2.031
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