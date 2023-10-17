***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaSayın Murat Bolat'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine, Sayın Ahmet Erol'un seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207219BIST