***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.01.2024 18:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
17 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sayın Kemal Emre Sayar'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine, Sayın Zeliha Göker'in seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241109
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|Dolar
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|Euro
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