***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.03.2024 17:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023 / 17.10.2023 / 17.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda -Denetimden Sorumlu Komite'ye Ahmet Erol'un başkanlık etmesine, Nadir Eroğlu'nun üyeliğe seçilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Salim Can Karaşıklı'nın başkanlık etmesine, Zeliha Göker'in ve Cavit Ozan Sezer'in üyeliğe seçilmesine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Mühibe Elif Germirli'nin başkanlık etmesine ve Zeliha Göker'in üyeliğe seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261580
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