***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2023 / 17.10.2023 / 17.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda -Denetimden Sorumlu Komite'ye Ahmet Erol'un başkanlık etmesine, Nadir Eroğlu'nun üyeliğe seçilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Salim Can Karaşıklı'nın başkanlık etmesine, Zeliha Göker'in ve Cavit Ozan Sezer'in üyeliğe seçilmesine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Mühibe Elif Germirli'nin başkanlık etmesine ve Zeliha Göker'in üyeliğe seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261580BIST