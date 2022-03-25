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***ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

25.03.2022 09:19
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ANHYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0232558 TL Teorik Fiyat: 14,617 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012846


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BIST En Aktif Hisseler10:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 16,57 306.081 % 9,95  
ULUSE 77,45 9.449.829 % 9,94  
NIBAS 11,68 45.107.024 % 7,85  
AKSA 43,00 101.013.268 % 7,07  
AKSEN 14,17 109.131.950 % 6,54  
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10:52 Alış Satış %  
Dolar 14,8173 14,8232 % -0,01  
Euro 16,3393 16,3513 % 0,14  
Sterlin 19,5049 19,6027 % 0,13  
Frank 15,9288 16,0248 % 0,41  
Riyal 3,9404 3,9602 % 0,08  
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10:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -1,72  
Altın Gr. 932 932 -0,63  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,52 25,55 0,00  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 0,01  
B. Petrol 118 118 -1,01  
Seans Raporu 10:52
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