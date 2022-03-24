***ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ANHYT25.03.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT 1,0232558 0,9209302Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012685BIST