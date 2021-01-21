***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2021 15:08
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903665
BIST
16:311.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,55
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.563
16:317,3659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:318,9669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:31442,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,65
|Açılış
|: 442,09
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:31
|VAKFN
|6,60
|179.370.999
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.380
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,04
|79.954.119
|% -8,70
|
|GARAN
|10,16
|2.033.775.260
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,55
|1.928.524.686
|% 3,66
|
|KARSN
|4,55
|1.072.874.989
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,98
|993.375.876
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,23
|806.693.759
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,55
|1.928.524.686
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,60
|591.322.931
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|502.055.163
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,23
|806.693.759
|% 1,25
|
|KARSN
|4,55
|1.072.874.989
|% 9,90
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3628
|7,3659
|% -0,72
|
|Euro
|8,9641
|8,9669
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,0676
|10,1181
|% -0,26
|
|Frank
|8,2785
|8,3284
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9563
|1,9661
|% -0,70
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-1,21
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|-2,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,10
|
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