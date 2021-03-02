***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 12:01
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914447
BIST
12:111.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
12:117,3585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0625
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
12:118,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0491
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8399
En Düşük
8,7606
12:11406,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,70
|Açılış
|: 406,91
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler12:11
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|65.135.839
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,95
|3.144.882.168
|% 8,33
|
|KOZAL
|131,50
|962.772.658
|% -3,52
|
|PGSUS
|93,65
|802.828.156
|% 5,82
|
|KRDMD
|7,02
|671.668.827
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,36
|664.827.024
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,36
|664.827.024
|% 0,43
|
|THYAO
|14,95
|3.144.882.168
|% 8,33
|
|SKBNK
|1,38
|230.764.890
|% -1,43
|
|PETKM
|5,42
|528.740.799
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,02
|671.668.827
|% 1,74
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3540
|7,3585
|% 0,86
|
|Euro
|8,8325
|8,8395
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1473
|10,1982
|% 0,25
|
|Frank
|7,9560
|8,0039
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% 0,67
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-1,61
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.706
|2.747
|9,00
|
|Tam
|2.693
|2.762
|6,97
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|3,37
|
|Çeyrek
|653
|668
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-0,92
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:25KRGYO
Yüzde 7.90 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 967, 658 adet işlem
-
12:22AYEN
Yüzde 7.04 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 806, 275 adet işlem
-
12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, DOHOL, KOZAL
-
12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.11 ) 1, 336
-
12:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOZDE, DAGHL, VAKFN, SUMAS, UFUK, KENT, DYOBY, KONTR, ROYAL