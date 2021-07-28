***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 14:44
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952244
BIST
15:361.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
15:368,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
15:3610,1085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0137
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
15:36494,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 494,94
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KATMR
|3,19
|50.352.872
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.598.089
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.862.146
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|38.138.744
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|88.985.423
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|74.453.755
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,45
|13.990.624
|% -5,55
|
|METUR
|6,87
|90.354.270
|% -4,98
|
|ANHYT
|9,29
|57.496.321
|% -4,52
|
|EUKYO
|6,95
|1.908.056
|% -4,14
|
|GARAN
|8,20
|499.607.115
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|397.779.383
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,53
|356.213.837
|% 0,53
|
|THYAO
|12,51
|350.568.442
|% -0,32
|
|EREGL
|18,51
|349.353.823
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,27
|306.415.561
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|397.779.383
|% 0,90
|
|KARSN
|4,06
|251.376.936
|% 2,78
|
|GARAN
|8,20
|499.607.115
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,52
|134.443.485
|% -1,18
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5587
|8,5634
|% 0,05
|
|Euro
|10,1020
|10,1085
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,8277
|11,8870
|% -0,14
|
|Frank
|9,3002
|9,3562
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2733
|2,2847
|% -0,09
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|0,53
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|-15,00
|
|Tam
|3.263
|3.345
|-13,43
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-6,49
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,01
|
|B. Petrol
|73,97
|73,97
|0,45
|