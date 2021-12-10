***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 15:28
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982661
BIST
15:152.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,41
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
15:1513,9297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1425
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:1515,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1169
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:15794,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 7,49
|Açılış
|: 794,74
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:15
|HEDEF
|5,39
|74.341.002
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.489.261
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.022.247
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|40.745.274
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,32
|3.832.806.789
|% 1,45
|
|PETKM
|9,23
|1.742.519.783
|% 3,24
|
|SISE
|15,71
|1.740.117.351
|% 2,01
|
|KRDMD
|10,54
|1.600.629.755
|% 0,38
|
|GARAN
|11,76
|1.060.122.473
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,53
|661.380.875
|% 0,00
|
|PETKM
|9,23
|1.742.519.783
|% 3,24
|
|THYAO
|22,32
|3.832.806.789
|% 1,45
|
|TSKB
|1,60
|271.890.391
|% -1,84
|
|KRDMD
|10,54
|1.600.629.755
|% 0,38
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9062
|13,9297
|% 1,03
|
|Euro
|15,6743
|15,7127
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,3445
|18,4365
|% 0,93
|
|Frank
|15,0184
|15,1088
|% 1,00
|
|Riyal
|3,7035
|3,7221
|% 1,06
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-3,07
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,12
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.328
|34,00
|
|Tam
|5.229
|5.361
|39,76
|
|Yarım
|2.527
|2.593
|19,23
|
|Çeyrek
|1.268
|1.297
|9,61
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,06
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,64
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 37 kaybederek (% -0.24 ) 1, 800
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, EUHOL, AVGYO, HEDEF, FLAP
-
15:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, SONME, EGEPO, UTPYA, DOBUR, CRDFA, PRKAB, RALYH
-
15:27
BEYAZ, ISBTR, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
PCILT, RALYH, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında