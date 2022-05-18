***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 10:33
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031071
BIST
10:442.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,81
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.399
En Düşük
2.385
10:4415,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0576
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9669
En Düşük
15,7603
10:4416,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0317
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
10:44931,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,54
|Açılış
|: 931,94
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,05
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ORCAY
|21,90
|83.400.807
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.194.275
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.060.773
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.566.105
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,50
|6.009.850
|% 7,73
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|ANHYT
|12,09
|1.086.951
|% -4,80
|
|LKMNH
|17,65
|2.611.607
|% -4,49
|
|SMRTG
|23,90
|30.430.810
|% -4,17
|
|OYAYO
|8,47
|372.437
|% -3,86
|
|THYAO
|42,24
|951.577.901
|% 0,38
|
|SISE
|19,95
|436.518.410
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,29
|220.061.224
|% 0,70
|
|SAHOL
|19,58
|199.146.139
|% 0,82
|
|EREGL
|31,82
|197.751.090
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,16
|76.708.703
|% -0,85
|
|YKBNK
|4,29
|220.061.224
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,65
|108.780.260
|% 0,76
|
|THYAO
|42,24
|951.577.901
|% 0,38
|
|SISE
|19,95
|436.518.410
|% 0,20
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9524
|15,9670
|% 0,41
|
|Euro
|16,7824
|16,8025
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,7365
|19,8354
|% -0,40
|
|Frank
|15,9336
|16,0296
|% -0,07
|
|Riyal
|4,2395
|4,2608
|% 0,28
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-0,49
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,28
|