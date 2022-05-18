***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 10:52
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031075
BIST
13:092.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,99
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
13:0915,9549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0528
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:0916,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0423
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:09933,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,82
|Açılış
|: 933,22
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:09
|ORCAY
|21,90
|86.211.344
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.752.995
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.606.351
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.096.611
|% 9,93
|
|MANAS
|25,56
|41.172.184
|% 7,85
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,30
|3.809.588
|% -5,79
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|LKMNH
|17,58
|6.412.989
|% -4,87
|
|SMRTG
|23,82
|92.735.649
|% -4,49
|
|YKBNK
|4,31
|558.522.020
|% 1,17
|
|KOZAL
|188,10
|474.110.161
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,65
|408.886.683
|% 0,76
|
|BIMAS
|82,55
|285.567.523
|% -1,90
|
|TAVHL
|41,58
|159.186.292
|% -0,91
|
|MOBTL
|1,73
|25.140.666
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,61
|73.406.613
|% 0,72
|
|KONKA
|24,40
|121.302.820
|% 7,49
|
|HUNER
|2,83
|11.496.343
|% 0,00
|
|ORCAY
|21,90
|86.211.344
|% 9,99
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9473
|15,9549
|% 0,33
|
|Euro
|16,7785
|16,7995
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,7321
|19,8311
|% -0,42
|
|Frank
|15,9552
|16,0513
|% 0,07
|
|Riyal
|4,2388
|4,2601
|% 0,26
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,33
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.347
|55,45
|
|Yarım
|2.991
|3.070
|26,82
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,14
|