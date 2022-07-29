***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2022 10:59
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049128
BIST
10:522.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,54
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:5217,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:5218,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0988
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:521.018,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.018,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:48
|BEYAZ
|11,20
|17.812.084
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|15.487.733
|% 9,86
|
|KRPLS
|5,61
|403.588.192
|% 9,14
|
|IHYAY
|0,70
|10.162.196
|% 7,69
|
|YAYLA
|6,23
|26.205.563
|% 7,60
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.526.080
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,20
|18.238.496
|% -6,41
|
|GRNYO
|3,08
|1.570.583
|% -4,35
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,84
|594.411.903
|% 0,28
|
|FROTO
|296,60
|513.994.147
|% 4,07
|
|KRPLS
|5,61
|403.588.192
|% 9,14
|
|SISE
|21,36
|222.187.971
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,69
|184.212.448
|% 1,08
|
|KRPLS
|5,61
|403.588.192
|% 9,14
|
|SKBNK
|1,68
|108.012.389
|% 4,35
|
|TSKB
|2,66
|105.380.821
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,69
|184.212.448
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,13
|100.952.954
|% -0,63
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9419
|17,9564
|% 0,19
|
|Euro
|18,3700
|18,3902
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,8468
|21,9563
|% 0,34
|
|Frank
|18,7689
|18,8820
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,08
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,57
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.776
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.301
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,12
|
Seans Raporu
10:48
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11:03XU030
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