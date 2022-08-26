***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 15:16
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058558
BIST
15:133.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 20,43
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:1318,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:1318,2031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0675
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
15:131.020,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,71
|Açılış
|: 1.020,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:11
|PRZMA
|4,29
|6.444.054
|% 10,00
|
|HKTM
|21,42
|12.540.061
|% 9,96
|
|IHAAS
|65,00
|7.362.254
|% 9,24
|
|NTGAZ
|18,99
|97.427.317
|% 9,20
|
|RALYH
|18,66
|33.532.317
|% 9,00
|
|MTRKS
|72,35
|73.854.647
|% -9,96
|
|SANFM
|14,88
|40.490.119
|% -8,99
|
|PAMEL
|151,20
|29.756.664
|% -6,15
|
|CANTE
|90,00
|8.198.668
|% -4,26
|
|OBASE
|15,58
|46.065.524
|% -4,12
|
|OYAKC
|15,05
|340.072.953
|% 1,96
|
|HLGYO
|3,24
|285.931.048
|% 7,28
|
|KONTR
|192,20
|247.582.306
|% 1,91
|
|PGSUS
|202,90
|219.998.255
|% -2,17
|
|ODAS
|4,61
|211.274.858
|% 0,66
|
|HLGYO
|3,24
|285.931.048
|% 7,28
|
|MOBTL
|2,17
|158.846.126
|% 7,43
|
|ODAS
|4,61
|211.274.858
|% 0,66
|
|ULUFA
|3,85
|138.492.152
|% 4,62
|
|PSGYO
|4,14
|135.396.204
|% 2,48
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1768
|18,1861
|% 0,13
|
|Euro
|18,1994
|18,2084
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,4256
|21,5330
|% -0,05
|
|Frank
|18,7765
|18,8896
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8239
|4,8481
|% 0,05
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-12,06
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.890
|-33,00
|
|Tam
|6.826
|6.874
|-57,00
|
|Yarım
|3.326
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|