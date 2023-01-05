***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:07
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093734
BIST
11:005.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -107,56
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
11:0018,7598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
11:0019,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0424
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:001.114,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.114,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.114,44
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DOGUB
|10,99
|26.659.268
|% 9,90
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.701,00
|113.333.168
|% 8,99
|
|EYGYO
|24,94
|262.771.989
|% 8,91
|
|DYOBY
|31,78
|114.361.020
|% 8,84
|
|ULUSE
|202,50
|22.158.616
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,18
|6.100.423
|% -9,91
|
|MARTI
|5,48
|4.084.644
|% -9,87
|
|ATLAS
|3,25
|3.880.129
|% -9,72
|
|EREGL
|43,26
|4.338.004.035
|% 0,79
|
|THYAO
|144,80
|3.643.163.547
|% 0,21
|
|ASELS
|64,00
|2.070.696.343
|% -1,77
|
|KRDMD
|19,16
|1.946.754.598
|% -3,18
|
|EKGYO
|9,32
|1.567.725.806
|% -1,06
|
|EKGYO
|9,32
|1.567.725.806
|% -1,06
|
|EREGL
|43,26
|4.338.004.035
|% 0,79
|
|KRDMD
|19,16
|1.946.754.598
|% -3,18
|
|YKBNK
|11,58
|713.212.789
|% -0,52
|
|PETKM
|19,61
|1.050.439.238
|% -1,95
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7525
|18,7598
|% 0,09
|
|Euro
|19,9207
|19,9344
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4524
|22,5650
|% -0,36
|
|Frank
|20,1015
|20,2226
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9731
|4,9980
|% 0,08
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,30
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.542
|7.606
|-20,00
|
|Yarım
|3.652
|3.718
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,39
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -89 kaybederek (% -1.49 ) 5, 900
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11:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
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11:14XU100
Endeks 5, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 93 altında . İşlem hacmi 32, 754.00 milyon TL de
-
11:13SEGYO
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 151, 439 adet işlem
-
11:12KLGYO
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 758 adet işlem