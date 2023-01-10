***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:29
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099524
BIST
17:145.111
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -59,81
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:1418,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:1420,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0388
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:141.131,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.131,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:14
|EUHOL
|2,33
|95.156.135
|% 12,02
|
|SDTTR
|51,50
|4.263.840
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.526.123
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.284.706
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|22.782.132
|% 9,99
|
|GOZDE
|23,40
|530.139.775
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|195.408.553
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.863.220
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|FLAP
|13,53
|206.796.143
|% -9,98
|
|ASELS
|58,80
|6.053.591.876
|% -0,51
|
|THYAO
|135,40
|5.820.675.515
|% -2,17
|
|EREGL
|39,40
|5.775.179.962
|% -1,05
|
|KRDMD
|18,71
|4.570.546.130
|% -0,43
|
|KOZAL
|582,90
|3.765.294.990
|% -1,74
|
|EKGYO
|8,70
|3.556.027.832
|% -0,34
|
|YKBNK
|9,76
|3.198.427.062
|% -3,56
|
|KRDMD
|18,71
|4.570.546.130
|% -0,43
|
|SKBNK
|2,83
|486.813.465
|% -0,35
|
|AKBNK
|17,59
|2.812.615.446
|% -1,24
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7694
|18,7784
|% 0,04
|
|Euro
|20,1765
|20,1877
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7565
|22,8706
|% -0,14
|
|Frank
|20,2809
|20,4031
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% 0,07
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,87
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.659
|7.717
|9,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,03
|