***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:25
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100952
BIST
16:514.846
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 117,11
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:5118,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:5120,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1450
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
16:511.145,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.145,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.146,96
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KRDMA
|17,38
|365.798.731
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.774.094
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.738.980
|% 9,96
|
|DOGUB
|12,37
|57.055.585
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.600,00
|104.662.094
|% -7,92
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,40
|10.786.773.661
|% 4,87
|
|KRDMD
|18,45
|7.731.221.432
|% 7,33
|
|EREGL
|38,32
|5.618.839.558
|% 4,02
|
|ASELS
|54,45
|5.007.524.223
|% 3,13
|
|KOZAL
|536,20
|4.696.443.481
|% 3,35
|
|EKGYO
|8,18
|3.731.193.589
|% 1,24
|
|KRDMD
|18,45
|7.731.221.432
|% 7,33
|
|YKBNK
|8,89
|2.844.427.771
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,56
|619.573.087
|% 0,39
|
|PETKM
|16,92
|3.250.244.268
|% 1,50
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7773
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,3218
|20,3327
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,8161
|22,9305
|% 0,36
|
|Frank
|20,0985
|20,2196
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|21,25
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|13,64
|
|Cumhuriyet
|7.679
|7.795
|42,00
|
|Tam
|7.727
|7.788
|55,00
|
|Yarım
|3.762
|3.811
|28,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,37
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|1,66
|