***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 10:13
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194351
BIST
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10:218.224
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 63,92
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.225
10:2126,9377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0950
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2128,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0408
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:211.651,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.651,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:20
|EBEBK
|74,80
|35.778.261
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|3.134.213
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|249.090.687
|% 9,97
|
|COSMO
|138,40
|29.188.697
|% 9,93
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|TATEN
|61,75
|194.803.425
|% -5,51
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|ULAS
|17,62
|2.479.486
|% -4,60
|
|SISE
|55,25
|1.574.629.480
|% 1,84
|
|THYAO
|237,30
|917.332.145
|% 0,55
|
|ENKAI
|37,30
|852.599.441
|% -2,30
|
|KOZAL
|32,00
|750.617.174
|% 1,27
|
|KZGYO
|42,38
|743.733.071
|% -3,51
|
|AKGRT
|5,89
|238.401.828
|% 4,06
|
|YKBNK
|16,54
|621.260.326
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,91
|297.108.633
|% 0,45
|
|SKBNK
|5,32
|159.169.498
|% 1,72
|
|SISE
|55,25
|1.574.629.480
|% 1,84
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9215
|26,9375
|% 0,35
|
|Euro
|28,9447
|29,0014
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,4108
|33,5784
|% -0,16
|
|Frank
|30,0326
|30,2135
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1506
|7,1865
|% 0,14
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,56
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|1,85
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.031
|11.129
|-28,00
|
|Yarım
|5.533
|5.587
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|0,22
|
Seans Raporu
10:20
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10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 08 artarak (% 0.56 ) 8, 647
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10:35
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10:35
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10:35XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 17, 054.00 milyon TL de
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10:35CVKMD
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