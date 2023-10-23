***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2023 11:27
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208514
BIST
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13:077.559
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 48,69
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:0728,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1097
|Açılış
|: 28,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:0729,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1144
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:071.783,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.783,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:05
|INGRM
|549,00
|336.805.259
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.686.032
|% 10,00
|
|QNBFB
|403,00
|4.621.201
|% 9,99
|
|MARKA
|17,63
|8.856.842
|% 9,98
|
|UMPAS
|6,72
|200.612
|% 9,98
|
|PEKGY
|23,10
|545.561.437
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,12
|34.025.872
|% -7,38
|
|BIOEN
|22,28
|513.021.804
|% -4,87
|
|SNKRN
|31,82
|888.351
|% -4,44
|
|AYCES
|464,70
|19.985.034
|% -4,40
|
|THYAO
|209,80
|4.093.574.028
|% 1,30
|
|TUPRS
|131,00
|1.925.437.197
|% 1,31
|
|ASTOR
|115,50
|1.383.550.892
|% 0,35
|
|PETKM
|20,42
|1.197.876.658
|% 0,39
|
|PGSUS
|704,80
|1.158.091.419
|% 3,33
|
|EKGYO
|6,98
|1.005.174.184
|% 0,87
|
|ZOREN
|5,79
|790.488.515
|% 1,22
|
|ODAS
|12,11
|894.753.032
|% 1,76
|
|IHLAS
|1,03
|69.503.474
|% -0,96
|
|KATMR
|2,51
|163.202.045
|% 2,45
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0465
|28,0524
|% 0,39
|
|Euro
|29,7452
|29,7582
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,9752
|34,1456
|% 0,26
|
|Frank
|31,2976
|31,4861
|% 0,32
|
|Riyal
|7,4546
|7,4919
|% 0,37
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|2,90
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.004
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.020
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,26
|