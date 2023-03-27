***ANHYT* *FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ANHYT******FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ANHYT, FMIZP28.03.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT 1,1627907 1,0465116F-M IZMIT PISTON FMIZP 1,4603866 1,3143479Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128168BIST