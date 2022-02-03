***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [ISGYO]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan Şirketimiz mülkiyetindeki 72.609,47 m2 alana sahip taşınmazların İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999179BIST