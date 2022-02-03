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***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

03.02.2022 12:31
***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan Şirketimiz mülkiyetindeki 72.609,47 m2 alana sahip taşınmazların İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999179


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Çeyrek 1.260 1.289 -0,34  
Gümüş.Ons 22,40 22,44 0,04  
Gümüş Gr. 9,77 9,78 0,01  
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