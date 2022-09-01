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***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

01.09.2022 19:15
***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 01.09.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,58-18,84 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Satış işlemi sonrasında, Şirketimizin İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payı %7,04 seviyesindedir.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/09/2022 0 50.000 50.000 67.526.714,29 67.476.714,29 % 7,04 % 7,04 % 7,04 % 7,04




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059479


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SMRTG 41,18 532.088.587 % 9,99  
EGGUB 307,30 143.488.888 % 9,99  
OTKAR 525,40 506.789.299 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.846.567 % 9,99  
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Euro 18,1140 18,1344 % -0,89  
Sterlin 20,9417 21,0467 % -0,66  
Frank 18,4543 18,5654 % -0,41  
Riyal 4,8313 4,8555 % 0,14  
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Altın Gr. 992 993 -8,23  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -52,00  
Tam 6.685 6.755 -19,00  
Yarım 3.257 3.302 -10,00  
Çeyrek 1.634 1.651 -4,00  
Gümüş.Ons 17,77 17,80 -0,21  
Gümüş Gr. 10,38 10,41 -0,13  
B. Petrol 92,66 92,66 -2,98  
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