***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2022 19:15
***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 01.09.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,58-18,84 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Satış işlemi sonrasında, Şirketimizin İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payı %7,04 seviyesindedir.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/09/2022 0 50.000 50.000 67.526.714,29 67.476.714,29 % 7,04 % 7,04 % 7,04 % 7,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059479
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1625
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05992,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,25
|Açılış
|: 992,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2027
|18,2128
|% 0,15
|
|Euro
|18,1140
|18,1344
|% -0,89
|
|Sterlin
|20,9417
|21,0467
|% -0,66
|
|Frank
|18,4543
|18,5654
|% -0,41
|
|Riyal
|4,8313
|4,8555
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-16,13
|
|Altın Gr.
|992
|993
|-8,23
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.685
|6.755
|-19,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-2,98
|