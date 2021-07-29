***ANHYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.07.2021 16:00
***ANHYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANHYT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dalal Street LLC. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952627
BIST
17:201.392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 30,94
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:208,4920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0562
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4802
17:2010,1117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0256
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
17:20499,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,89
|Açılış
|: 499,65
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:20
|EDATA
|13,68
|138.208.340
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.411.698
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.819
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.741.499
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|40.667.942
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|64.054.833
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.054.833
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,49
|296.328.663
|% -6,85
|
|EREGL
|20,08
|1.056.518.932
|% 7,21
|
|GARAN
|8,29
|1.004.503.203
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,82
|834.409.235
|% 3,85
|
|THYAO
|12,80
|574.630.729
|% 1,91
|
|ASELS
|15,27
|464.484.892
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,30
|283.935.381
|% 1,77
|
|GARAN
|8,29
|1.004.503.203
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,82
|834.409.235
|% 3,85
|
|KARSN
|4,18
|332.453.073
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,05
|68.488.014
|% 0,96
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4891
|8,4920
|% -0,66
|
|Euro
|10,1017
|10,1117
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,8296
|11,8889
|% -0,18
|
|Frank
|9,3228
|9,3789
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2577
|2,2690
|% -0,66
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,15
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|0,41
|
Seans Raporu
17:20
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17:32KUYAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 287, 454 adet işlem
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 44 artarak (% 2.70 ) 1, 499
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17:31
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17:31XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 10, 769.00 milyon TL de
-
17:30KUYAS
Yüzde 9.41 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 269, 213 adet işlem