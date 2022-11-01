***ANHYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2022 15:57
***ANHYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANHYT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pabrai Investment Funds tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075906
BIST
16:074.059
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 80,25
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:0718,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:0718,5300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1264
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:07990,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,23
|Açılış
|: 989,92
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:05
|VAKKO
|33,88
|5.585.321
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|58.274.224
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.725.483
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.603.194
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,82
|100.500.349
|% -8,92
|
|VERTU
|32,98
|152.939.984
|% -7,88
|
|PNSUT
|46,94
|79.079.935
|% -7,78
|
|KRTEK
|25,24
|89.347.190
|% -7,75
|
|LIDER
|49,18
|141.873.662
|% -7,21
|
|THYAO
|102,20
|4.363.695.539
|% 0,89
|
|SASA
|128,50
|3.543.825.293
|% 6,91
|
|ASELS
|33,40
|2.749.737.399
|% 3,66
|
|SISE
|33,42
|2.648.779.216
|% 0,60
|
|EKGYO
|4,50
|2.178.260.801
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,50
|2.178.260.801
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,47
|1.994.728.106
|% 2,82
|
|ISCTR
|9,46
|1.542.569.413
|% 1,50
|
|DOHOL
|6,16
|902.113.641
|% 3,36
|
|TSKB
|3,03
|442.706.632
|% 0,66
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6212
|% 0,08
|
|Euro
|18,5203
|18,5265
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,4418
|21,5493
|% 0,85
|
|Frank
|18,6755
|18,7880
|% 1,00
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,11
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|21,66
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,50
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.717
|46,00
|
|Tam
|6.656
|6.711
|60,00
|
|Yarım
|3.243
|3.278
|29,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,46
|
|B. Petrol
|95,28
|95,28
|2,47
|