***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme Tadili
15.03.2023 16:26
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4, 6, 9 ve 61 numaralı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz ekteki şekilde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125148
BIST
18:055.122
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|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
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|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
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|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
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|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
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|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
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|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
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|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
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|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
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|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
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|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
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|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
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|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
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|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9860
|18,9925
|% 0,09
|
|Euro
|20,0226
|20,0394
|% -1,60
|
|Sterlin
|22,7515
|22,8656
|% -1,10
|
|Frank
|20,3875
|20,5103
|% -1,41
|
|Riyal
|5,0409
|5,0662
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.934
|1.934
|29,77
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.183
|20,86
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.971
|8.042
|128,00
|
|Yarım
|3.894
|3.935
|63,00
|
|Çeyrek
|1.947
|1.967
|31,00
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|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,17
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|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,17
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|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-4,89
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