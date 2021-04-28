***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu (Konsolide)
28.04.2021 18:48
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021-31/03/2021 döneminine ait konsolide faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931976
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0311
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9687
En Düşük
9,8553
18:05469,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 469,32
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|EKGYO
|1,83
|165.908.715
|% 1,10
|
|TSKB
|1,21
|83.208.174
|% 0,83
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2160
|8,2210
|% 0,20
|
|Euro
|9,9448
|9,9642
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4064
|11,4636
|% 0,18
|
|Frank
|8,9721
|9,0261
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1861
|2,1971
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,34
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|1,13
|