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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

24.02.2020 21:33
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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2020
Karar Sayısı
7746
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR  TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Mehmet Şencan        Prof. Dr. Dilek Demirbaş         Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu ÜyesiDenetimden Sorumlu Komite       Denetimden Sorumlu Komite  ve Genel Müdür        Üyesi         Başkanı 24 Şubat 202024 Şubat 2020                    24 Şubat 2020



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TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
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Frank 6,2241 6,2616 % 0,36  
Riyal 1,6254 1,6335 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.660 0,18  
Altın Gr. 326 326 4,30  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,63 18,67 0,01  
Gümüş Gr. 3,66 3,67 0,04  
B. Petrol 55,66 55,66 -2,28  
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