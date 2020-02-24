***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
24.02.2020 21:33
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2020
Karar Sayısı
7746
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Mehmet Şencan Prof. Dr. Dilek Demirbaş Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu ÜyesiDenetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Müdür Üyesi Başkanı 24 Şubat 202024 Şubat 2020 24 Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821341
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1153
En Düşük
6,1137
18:056,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6382
En Düşük
6,6354
18:05326,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,44
|Açılış
|: 326,31
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8830
|7,9226
|% 0,14
|
|Frank
|6,2241
|6,2616
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6254
|1,6335
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|0,18
|
|Altın Gr.
|326
|326
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,66
|3,67
|0,04
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|-2,28
|
Seans Raporu
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