***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2020 21:35
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
3 - 2019 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
12 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
13 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlanı 24 Mart 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
2019 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 24 Mart 2020 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10:00'da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü'nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul) yapılmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821345
BIST