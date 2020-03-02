***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması3 - 2019 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi12 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi13 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında güncellenen bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823566BIST