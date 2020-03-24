***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.03.2020 17:00
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
3 - 2019 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
12 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
13 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul İlanı 24 Mart 2020.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 tarihinde saat 10.00'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
*Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Şencan'ın seçilmesi oy birliği ile,
*2019 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy birliği ile,
*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine getirilen üyelerin seçimi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile,
*2019 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesi ve söz konusu kâr dağıtım önerisi çerçevesinde dönem karından karşılanmak üzere 135.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 26 Mart 2020 tarihinde başlanması oy birliği ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile
*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,
*2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,
kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca
*2019 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,
*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,
*SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamında açıklamada bulunulmuş,
*2019 yılında 30.400 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Tutanak 24.03.20 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831764
BIST