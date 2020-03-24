***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması3 - 2019 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi12 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi13 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul İlanı 24 Mart 2020.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 tarihinde saat 10.00'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda*Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Şencan'ın seçilmesi oy birliği ile,*2019 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy birliği ile,*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine getirilen üyelerin seçimi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile,*2019 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesi ve söz konusu kâr dağıtım önerisi çerçevesinde dönem karından karşılanmak üzere 135.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 26 Mart 2020 tarihinde başlanması oy birliği ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,*2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,kabul edilmiştir.Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca*2019 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,*SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamında açıklamada bulunulmuş,*2019 yılında 30.400 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GK Tutanak 24.03.20 KAP.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831764BIST