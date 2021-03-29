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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2021 15:35



***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 23.02.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
3 - 2020 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlanı 29 Mart 2021.pdf - İlan Metni
EK: 2 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 General Assembly Announcement 29 March 2021.pdf - İlan Metni
EK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde saat 10.00'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
*2020 yılına ait finansal tablolar onaylanması oy çokluğu ile,
*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine getirilen üyenin seçimi oy çokluğu ile
*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,
*2020 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde dönem karından karşılanmak üzere 160.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 30 Mart 2021 tarihinde başlanması oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile
*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,
*2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,
kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca
*2020 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,
*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,
*SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamında açıklamada bulunulmuş,
*2020 yılında 425.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Profit Distribution Table 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 GK Tutanak 29.03.2021 KAP.pdf - Tutanak






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921448


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