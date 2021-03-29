***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması3 - 2020 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlanı 29 Mart 2021.pdf - İlan MetniEK: 2 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 General Assembly Announcement 29 March 2021.pdf - İlan MetniEK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde saat 10.00'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda*2020 yılına ait finansal tablolar onaylanması oy çokluğu ile,*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine getirilen üyenin seçimi oy çokluğu ile*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,*2020 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde dönem karından karşılanmak üzere 160.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 30 Mart 2021 tarihinde başlanması oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,*2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,kabul edilmiştir.Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca*2020 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,*SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamında açıklamada bulunulmuş,*2020 yılında 425.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Profit Distribution Table 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 GK Tutanak 29.03.2021 KAP.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921448BIST