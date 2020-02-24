***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)B Grubu, ANSGR, TRAANSGR91O1 Peşin 0,2700000 27 15 0,2295000 22,95Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.03.2020 30.03.2020 27.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)B Grubu, ANSGR, TRAANSGR91O1 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı karından ortaklara nakit olarak 135.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 26 Mart 2020 tarihinde başlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 500.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 79.495.589Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 623.231.618 577.093.2644. Vergiler ( - ) -164.686.276 -164.686.2765. Net Dönem Kârı 458.545.342 412.406.9886. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 20.504.411 20.504.4118. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 438.040.931 391.902.577Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 438.040.931 391.902.5779. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 30.400 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 438.071.331 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 135.000.000 0* Nakit 135.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 9.092.140 0* Çalışanlara 9.092.140 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 11.909.214 017. Statü Yedekleri 29.394.879 29.394.87918. Özel Yedekler 25.000.000 25.000.00019. Olağanüstü Yedek 227.644.698 181.506.34420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETB Grubu 114.750.000 0 26,2 0,2295 22,95TOPLAM 114.750.000 0 26,2 0,2295 22,95Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıSermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2019 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 10.000.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı eklenmiş, konsolide olmayan bilançodaki 655.384 TL tutarındaki dağıtıma konu olmayan dönem karı düşülmüştür.Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları veya girişim sermayesi yatırım ortaklığı hisse senedi alınması için 25.000.000 TL fon ayrılmıştır.Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 181.506.344 TL dikkate alınacaktır.Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821346BIST