***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)B Grubu, ANSGR, TRAANSGR91O1 Peşin 0,3200000 32 15 0,2720000 27,2Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 30.03.2021 01.04.2021 31.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)B Grubu, ANSGR, TRAANSGR91O1 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı karından ortaklara nakit olarak 160.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 30 Mart 2021 tarihinde başlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdfEK: 2 Profit Distribution Table 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 500.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 111.909.214Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 619.119.819 569.731.9664. Vergiler ( - ) 100.034.752 100.034.7525. Net Dönem Kârı 519.085.067 469.697.2146. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 519.085.067 469.697.214Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 519.085.067 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 425.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 519.510.067 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 160.000.000 0* Nakit 160.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 10.785.302 0* Çalışanlara 10.785.302 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 14.578.530 017. Statü Yedekleri 34.829.977 34.829.97718. Özel Yedekler 35.000.000 35.000.00019. Olağanüstü Yedek 263.891.258 214.503.40520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETB Grubu 136.000.000 0 26,2 0,272 27,2TOPLAM 136.000.000 0 26,2 0,272 27,2Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıSermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 10.000.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı eklenmiş, konsolide olmayan bilançodaki 940.498 TL tutarındaki dağıtıma konu olmayan dönem karı düşülmüştür.Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları veya girişim sermayesi yatırım ortaklığı hisse senedi alınması için 35.000.000 TL fon ayrılmıştır.Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 214.503.405 TL dikkate alınacaktır.Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912027BIST