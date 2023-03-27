***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 25.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 700 milyon TL'den 3,5 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması ve Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadil edilmesi 27.03.2023 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda ekteki şekilde onaylanmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 Anadolu Sigorta Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128188BIST