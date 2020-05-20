***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi
20.05.2020 22:02
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB" görünümü "Durağan", Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise "AA+(tur)" görünümü de yine "Durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846117
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0602
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,83
|Açılış
|: 381,82
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,13
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2855
|8,3271
|% 0,17
|
|Frank
|7,0123
|7,0546
|% 1,01
|
|Riyal
|1,8035
|1,8125
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,89
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.506
|9,20
|
|Tam
|2.544
|2.571
|9,40
|
|Yarım
|1.241
|1.257
|4,60
|
|Çeyrek
|621
|629
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,06
|
|B. Petrol
|35,94
|35,94
|1,29
|