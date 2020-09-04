***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi
04.09.2020 15:23
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB" olarak teyit ederken "Durağan" olan görünümü "Negatif" olarak revize etmiş, Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise AA+(tur) "Durağan" olarak teyit etmiştir. Bu değişiklik, Fitch Ratings'in 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümlerini "Durağan"dan "Negatif"e revize etmesi sonucunda yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873313
BIST
15:511.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:517,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4566
En Düşük
7,4158
15:518,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:51462,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,29
|Açılış
|: 462,56
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:51
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|SAYAS
|5,72
|19.961.736
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|103.290.377
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.684.027
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|124.519.381
|% -7,65
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,11
|88.701.420
|% -6,46
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|FENER
|35,52
|686.096.522
|% 4,10
|
|ASELS
|16,94
|603.364.689
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|GARAN
|6,82
|443.248.830
|% 0,89
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|KRDMD
|3,01
|403.798.869
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,74
|230.477.043
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,31
|295.703.119
|% 6,94
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4526
|7,4566
|% 0,32
|
|Euro
|8,7990
|8,8055
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,8480
|9,8974
|% 0,10
|
|Frank
|8,1378
|8,1868
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9803
|1,9902
|% 0,26
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-2,71
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.053
|3.130
|-5,08
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-2,46
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,08
|44,08
|0,01
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.84 ) 1, 223
-
16:04XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 627.00 milyon TL de
-
15:59XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 376.00 milyon TL de
-
15:59SONME
Yüzde 4.69 oranında artışla 12.50 lira fiyatla işlem gören hissede 943, 675 adet işlem
-
15:58SONME
Yüzde 4.77 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 937, 211 adet işlem