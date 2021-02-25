***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi
25.02.2021 16:16
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü Durağan olarak güncellemesini takiben Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB" olarak teyit ederken "Negatif" olan görünümü "Durağan" olarak revize etmiş, Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise AA+(tur) "Durağan" olarak teyit etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912900
BIST
17:311.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:317,2162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0467
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:318,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1146
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:31413,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,11
|Açılış
|: 413,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:31
|LINK
|51,70
|118.221.720
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|33.832.163
|% -9,94
|
|THYAO
|13,33
|2.326.358.085
|% 3,90
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|KOZAL
|128,80
|1.629.595.925
|% -3,52
|
|SASA
|41,92
|1.610.187.545
|% 4,96
|
|PGSUS
|88,95
|1.428.843.600
|% 7,43
|
|EKGYO
|2,30
|1.292.088.599
|% 1,32
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|TSKB
|1,72
|525.912.496
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,89
|225.241.129
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,35
|319.720.129
|% -1,46
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2104
|7,2162
|% 0,65
|
|Euro
|8,8304
|8,8408
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,1989
|10,2501
|% 0,92
|
|Frank
|7,9483
|7,9961
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9204
|1,9300
|% 0,76
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-17,52
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|65,82
|65,82
|-0,36
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:43AYCES
Yüzde 9.50 oranında artışla 95.10 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 675 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 1, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 29, 173.00 milyon TL de
-
17:39SASA
Yüzde 5.51 oranında artışla 42.14 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 829, 776 adet işlem
-
17:38AYEN
Yüzde 9.89 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 165, 977 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 57 artarak (% 0.51 ) 1, 302