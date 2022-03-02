***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi
02.03.2022 10:00
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin "BB-" olan uzun vadeli notunu "B+" olarak revize etmesi ve "Negatif" olan görünümü teyit etmesini takiben, Şirketimizin "BB" olan Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB-" olarak revize ederken "Negatif" olan görünümü korumuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006392
BIST
10:031.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.976
En Düşük
1.970
10:0314,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1496
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0796
En Düşük
13,8221
10:0315,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1423
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6830
En Düşük
15,4208
10:03875,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,68
|Açılış
|: 875,65
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
876,98
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler10:01
|HLGYO
|2,09
|216.228
|% 21,04
|
|MERIT
|32,22
|941.307
|% 9,97
|
|YUNSA
|13,06
|130.796
|% 4,82
|
|KONKA
|10,48
|2.014.612
|% 3,97
|
|EMNIS
|23,22
|49.923
|% 3,94
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|DAGHL
|13,91
|60.926
|% -6,64
|
|PKENT
|352,00
|148.896
|% -6,58
|
|KARYE
|16,40
|404.752
|% -5,09
|
|AKSEN
|12,82
|119.074.933
|% 0,16
|
|BASGZ
|11,30
|80.069.845
|% 0,36
|
|SNGYO
|6,04
|69.760.506
|% 0,00
|
|KORDS
|32,10
|64.477.560
|% 0,75
|
|BERA
|8,54
|63.788.404
|% -0,12
|
|KLGYO
|0,88
|62.786.084
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,93
|57.544.198
|% -2,00
|
|SNGYO
|6,04
|69.760.506
|% 0,00
|
|ARDYZ
|4,97
|46.713.299
|% 0,00
|
|AKSEN
|12,82
|119.074.933
|% 0,16
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0277
|14,0484
|% 1,10
|
|Euro
|15,5657
|15,6436
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,6224
|18,7158
|% 0,90
|
|Frank
|15,2257
|15,3174
|% 1,05
|
|Riyal
|3,7347
|3,7534
|% 1,19
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-6,33
|
|Altın Gr.
|875
|875
|5,68
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,59
|