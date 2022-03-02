***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin "BB-" olan uzun vadeli notunu "B+" olarak revize etmesi ve "Negatif" olan görünümü teyit etmesini takiben, Şirketimizin "BB" olan Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB-" olarak revize ederken "Negatif" olan görünümü korumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006392BIST