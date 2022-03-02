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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi

02.03.2022 10:00
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin "BB-" olan uzun vadeli notunu "B+" olarak revize etmesi ve "Negatif" olan görünümü teyit etmesini takiben, Şirketimizin "BB" olan Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB-" olarak revize ederken "Negatif" olan görünümü korumuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006392


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BIST En Aktif Hisseler10:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,09 216.228 % 21,04  
MERIT 32,22 941.307 % 9,97  
YUNSA 13,06 130.796 % 4,82  
KONKA 10,48 2.014.612 % 3,97  
EMNIS 23,22 49.923 % 3,94  
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10:01 Alış Satış %  
Dolar 14,0277 14,0484 % 1,10  
Euro 15,5657 15,6436 % 0,88  
Sterlin 18,6224 18,7158 % 0,90  
Frank 15,2257 15,3174 % 1,05  
Riyal 3,7347 3,7534 % 1,19  
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10:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 -6,33  
Altın Gr. 875 875 5,68  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,38  
Gümüş Gr. 11,30 11,32 -0,07  
B. Petrol 112 112 6,59  
Seans Raporu 10:01
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