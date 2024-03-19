***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin notu ve görünümünü revize etmesini takiben, Şirketimizin "B+" olan Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB-"ye yükseltirken, "Durağan" olan not görünümünü "Pozitif" olarak revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260413BIST