***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi05/08/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi05/08/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi09/11/2020AçıklamaSaha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimizin 9,55 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu teyit etmiştir. Söz konusu nota ait alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not94,8 97,25 96,7 94,32 95,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887061BIST