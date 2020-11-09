***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
09.11.2020 11:30
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/11/2020
Açıklama
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimizin 9,55 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu teyit etmiştir. Söz konusu nota ait alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,8 97,25 96,7 94,32 95,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887061
BIST
11:371.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 27,89
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:378,2517
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -0,2676
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:379,8000
En Yüksek
|Değişim
|: -3,22%
|| -0,3264
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:37520,66
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -14,16
|Açılış
|: 520,66
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ACSEL
|18,37
|17.941.025
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.758.458
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,51
|187.077.961
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|ODAS
|3,65
|307.040.361
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,42
|295.312.777
|% 3,86
|
|KRDMD
|3,53
|272.968.928
|% 2,32
|
|SISE
|6,72
|258.951.670
|% 1,82
|
|PETKM
|4,33
|229.706.499
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,51
|187.077.961
|% -16,11
|
|YKBNK
|2,42
|295.312.777
|% 3,86
|
|TSKB
|2,19
|186.372.746
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,84
|157.241.109
|% 2,22
|
|ODAS
|3,65
|307.040.361
|% 1,39
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2469
|8,2499
|% -3,16
|
|Euro
|9,7894
|9,8062
|% -3,16
|
|Sterlin
|10,8271
|10,8814
|% -3,08
|
|Frank
|9,1430
|9,1981
|% -3,02
|
|Riyal
|2,1942
|2,2052
|% -3,11
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|8,58
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-12,24
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,92
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:46EUKYO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 372 adet işlem
-
11:45ACSEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 18.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 382 adet işlem
-
11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 67 artarak (% 2.35 ) 1, 333
-
11:44XU100
Endeks 1, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 7, 887.00 milyon TL de
-
11:42GSRAY
Yüzde 6.59 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 533, 135 adet işlem