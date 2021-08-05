***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
05.08.2021 15:35
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 5 Ağustos 2021 tarihinde 2 derecelendirme dönemi (2 yıl) için sözleşme imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954955
BIST
16:531.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|: 1.409
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|Önceki Kapanış
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498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:51
|VBTYZ
|20,90
|5.166.710
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.653.331
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.114.467
|% 9,98
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|KTSKR
|32,22
|37.089.984
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.597.439
|% 9,97
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|DERIM
|10,43
|14.461.236
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.336.003
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.182.203
|% -9,84
|
|SANFM
|20,02
|8.477.042
|% -6,88
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,23
|1.813.978.183
|% 1,43
|
|KOZAL
|111,40
|1.559.970.074
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,50
|732.134.270
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,36
|552.210.713
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,48
|467.071.891
|% 1,11
|
|GARAN
|9,23
|1.813.978.183
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,47
|396.411.178
|% 0,82
|
|AKBNK
|5,48
|467.071.891
|% 1,11
|
|ODAS
|1,38
|92.943.414
|% 2,22
|
|CEMAS
|1,36
|81.836.241
|% -0,73
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5338
|8,5364
|% 0,73
|
|Euro
|10,0959
|10,1495
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,8385
|11,8979
|% 0,83
|
|Frank
|9,3787
|9,4352
|% 0,67
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|Riyal
|2,2707
|2,2821
|% 0,74
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|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,98
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|Altın Gr.
|494
|495
|0,57
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|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|10,12
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|4,90
|
|Çeyrek
|791
|809
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,00
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|B. Petrol
|70,64
|70,64
|0,26
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