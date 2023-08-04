***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
04.08.2023 17:27
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/08/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
04/08/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 4 Ağustos 2023 tarihinde 1 derecelendirme dönemi (1 yıl) için sözleşme imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180903
BIST