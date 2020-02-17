***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2020 14:23
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.01.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819451
BIST
14:49120.801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 649,54
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:496,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:496,5574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:49307,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,58
|Açılış
|: 307,51
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,04
|48.790.353
|% 17,20
|
|TSPOR
|5,34
|209.725.263
|% 14,59
|
|GSRAY
|3,30
|690.113.814
|% 14,58
|
|EDIP
|2,52
|35.064.087
|% 11,50
|
|GUBRF
|17,16
|165.368.774
|% 9,93
|
|ARDYZ
|16,14
|30.049.112
|% -10,33
|
|ERBOS
|24,96
|14.840.697
|% -9,17
|
|HUBVC
|39,60
|45.011.268
|% -8,29
|
|ARSAN
|4,95
|7.870.059
|% -6,78
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,30
|1.490.574.063
|% 0,76
|
|THYAO
|15,23
|1.316.367.082
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,30
|690.113.814
|% 14,58
|
|ODAS
|2,25
|547.285.642
|% 4,65
|
|PETKM
|4,16
|367.530.429
|% 0,24
|
|ODAS
|2,25
|547.285.642
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,30
|690.113.814
|% 14,58
|
|KARSN
|1,93
|185.930.858
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,95
|278.329.941
|% 2,43
|
|PETKM
|4,16
|367.530.429
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8495
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1372
|6,1742
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6082
|1,6162
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|
Seans Raporu
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15:02XU100
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