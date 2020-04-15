***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2020 15:17
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838345
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,8927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0763
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
18:057,5166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5264
En Düşük
7,4578
18:05381,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,89
|Açılış
|: 381,65
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,97
|3.200.100
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|SANFM
|7,92
|15.703.862
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.859.952
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.456.711
|% -10,00
|
|KLNMA
|44,00
|210.833.297
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.180.058
|% -9,98
|
|PGSUS
|55,45
|2.224.685.660
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.182
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.300.769.463
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.224.685.660
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.814.820.057
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.031.398.830
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.386.027
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.300.769.463
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|401.025.136
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.386.027
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.704.484
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.473.264
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5947
|8,6378
|% 0,16
|
|Frank
|7,1170
|7,1599
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8294
|1,8386
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,71
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,36
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.506
|26,20
|
|Tam
|2.513
|2.579
|27,00
|
|Yarım
|1.223
|1.255
|13,10
|
|Çeyrek
|613
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,44
|27,44
|-2,16
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem