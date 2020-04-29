***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 21:30
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2020 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Doğan'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Füsun Tümsavaş'ın seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev dağılımı tekrar değerlendirilerek, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Füsun Tümsavaş'ın seçilmesine, Sayın Fikret Utku Özdemir'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841300
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|KFEIN
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|27,24
|127.136.882
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|CASA
|16,29
|232.947
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|103.116.408
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|1.245.792.500
|% 4,48
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|PETKM
|3,60
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|% 2,56
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|THYAO
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|623.597.416
|% -0,28
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|ASELS
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|574.579.242
|% 0,15
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|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
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|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
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|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
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|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
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|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,6294
|8,6726
|% -0,29
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|Frank
|7,1007
|7,1435
|% -0,51
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|Riyal
|1,8427
|1,8520
|% -0,55
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|Alış
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|Altın Ons
|1.714
|1.715
|6,37
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|Altın Gr.
|382
|382
|-2,11
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|Cumhuriyet
|2.447
|2.505
|-10,60
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|Tam
|2.512
|2.566
|-10,80
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|Yarım
|1.224
|1.254
|-5,30
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|Çeyrek
|614
|627
|-2,60
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|Gümüş.Ons
|15,33
|15,37
|0,20
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|3,42
|0,01
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|B. Petrol
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|24,13
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